المحكمة العليا السعودية: تحري هلال ذي الحجة مساء غد

الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا السعودية اليوم السبت، السكان إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غد الأحد.





وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ، قالت المحكمة العليا في بيان اليوم، "ترجو المحكمة العليا ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".









