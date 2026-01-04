المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

واعتبرت الغرفة الدستورية أن الظروف الحالية ناتجة عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على استمرارية الدولة والنظام الدستوري.
وفي هذا السياق، أمرت المحكمة العليا بإخطار كل من نائبة الرئيس المكلفة، والقيادة العسكرية العليا، والجمعية الوطنية، فورا بمضمون القرار، في ظل ما وصفته بـ"الضرورة الملحّة والتهديد المؤكد الذي تواجهه البلاد".
