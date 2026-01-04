المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

الوكيل الإخباري- أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائب الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريغيز غوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة.

اضافة اعلان

وقالت المحكمة أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته بـ"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو.