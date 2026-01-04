الأحد 2026-01-04 09:19 ص

المحكمة العليا في فنزويلا تكلف نائبة الرئيس بتولي صلاحيات الرئاسة مؤقتا

وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "ا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الأحد، 04-01-2026 06:35 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا قرارا يقضي بتكليف نائب الرئيس التنفيذي، ديلسي رودريغيز غوميز، بتولي جميع الصلاحيات المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية بصفة رئيسة بالإنابة.

اضافة اعلان

 

وقالت المحكمة أن القرار جاء لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والدفاع الشامل عن البلاد في ظل ما وصفته بـ"الغياب القسري" للرئيس الدستوري نيكولاس مادورو.

 

وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى تفسير المادتين 234 و239 من الدستور الفنزويلي، اللتين تمنحان نائب الرئيس صلاحية تولي مهام رئيس الدولة في حالات الغياب المؤقت، معتبرة أن الوضع الراهن يندرج ضمن حالة "الاستحالة المادية والزمانية" التي تحول دون ممارسة الرئيس لمهامه.

واعتبرت الغرفة الدستورية أن الظروف الحالية ناتجة عن "اختطاف الرئيس الدستوري نيكولاس مادورو"، ما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على استمرارية الدولة والنظام الدستوري.

وفي هذا السياق، أمرت المحكمة العليا بإخطار كل من نائبة الرئيس المكلفة، والقيادة العسكرية العليا، والجمعية الوطنية، فورا بمضمون القرار، في ظل ما وصفته بـ"الضرورة الملحّة والتهديد المؤكد الذي تواجهه البلاد".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الإعلامي جميل عازر

أخبار محلية الحكومة تنعى الإعلامي جميل عازر

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم/ ساعة على طريق الأزرق

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي تكشف تفاصيل تحديث تطبيق سند اليوم

الأرصاد الجوية للمملكة: منخفض جوي يؤثر على المملكة الجمعة المقبلة

الطقس منخفض جوي جديد قادم إلى المملكة بهذا الموعد

من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

عربي ودولي من هو الزعيم اللاتيني الذي أطاحت به الولايات المتحدة قبل مادورو؟

وشدّد روبيو، المعروف باهتمامه الطويل بملفَي فنزويلا وكوبا، على أن من يقيم في هافانا ويشغل منصباً حكوميا "لابد أن يكون قلقا ولو قليلا". تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها سجل حافل من التدخلات

عربي ودولي روبيو يلمح إلى أن دولة أخرى قد تكون الهدف التالي بعد فنزويلا

علم سوريا يرفرف فوق حديقة تشرين

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تنفذان ضربة مشتركة على منشأة لـ"داعش" في سوريا



 






الأكثر مشاهدة