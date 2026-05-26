المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

الوكيل الإخباري- كشفت فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، أن يوسي كوهين مارس عليها ضغوطاً متصاعدة وهددها بهدف وقف التحقيقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





وقالت بنسودا، إن كوهين التقاها مرتين في ميونيخ ونيويورك، وطلب منها صراحة التخلي عن التحقيق، معتبرة أن الطلب الإسرائيلي يمثل تدخلاً مباشراً في عملها القضائي.



وأضافت أن الضغوط تصاعدت لاحقاً لتشمل تهديدات غير مباشرة لعائلتها، حيث تم تتبع زوجها وجمع معلومات عنه بهدف التأثير عليها، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الهولندية بهذه التهديدات، لكنها لم تحصل على حماية كافية.



وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الغارديان كانت قد نشرت تقريراً في مايو 2024، كشفت فيه أن كوهين أجرى اتصالات سرية مع بنسودا في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي عام 2021. وأكدت الصحيفة أن هذه الأنشطة حظيت بموافقة المستويات العليا في إسرائيل، واستندت إلى اعتبار المحكمة تهديداً بملاحقة أفراد عسكريين إسرائيليين.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.





