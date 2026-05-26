الثلاثاء 2026-05-26 11:09 ص

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين

المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين
المدعية العامة السابقة للجنائية الدولية: رئيس الموساد هدد عائلتي وطالبني بالتخلي عن قضية فلسطين
 
الثلاثاء، 26-05-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت فاتو بنسودا، المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، أن يوسي كوهين مارس عليها ضغوطاً متصاعدة وهددها بهدف وقف التحقيقات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.اضافة اعلان


وقالت بنسودا، إن كوهين التقاها مرتين في ميونيخ ونيويورك، وطلب منها صراحة التخلي عن التحقيق، معتبرة أن الطلب الإسرائيلي يمثل تدخلاً مباشراً في عملها القضائي.

وأضافت أن الضغوط تصاعدت لاحقاً لتشمل تهديدات غير مباشرة لعائلتها، حيث تم تتبع زوجها وجمع معلومات عنه بهدف التأثير عليها، مشيرة إلى أنها أبلغت السلطات الهولندية بهذه التهديدات، لكنها لم تحصل على حماية كافية.

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الغارديان كانت قد نشرت تقريراً في مايو 2024، كشفت فيه أن كوهين أجرى اتصالات سرية مع بنسودا في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي عام 2021. وأكدت الصحيفة أن هذه الأنشطة حظيت بموافقة المستويات العليا في إسرائيل، واستندت إلى اعتبار المحكمة تهديداً بملاحقة أفراد عسكريين إسرائيليين.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يُعد البيض والزبادي اليوناني من أبرز الخيارات الصحية لوجبة الإفطار، بفضل احتوائهما على البروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن الزبادي اليوناني يتفوّق من حيث كمية البروتين في الحصة الواحدة. فبحسب Very

طب وصحة أيهما أفضل لوجبة الإفطار.. البيض أم الزبادي اليوناني؟

تعبيرية

تكنولوجيا بعيداً عن غوغل.. 6 محركات بحث تستحق التجربة الآن

ب

عربي ودولي الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيّرة دخلت المجال الجوي الإيراني

وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

عربي ودولي وزير الثقافة الإسرائيلي يخضع للاستجواب الثالث في قضية فساد

أحمد العوضي

فن ومشاهير أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

ل

أخبار محلية وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات

ب

عربي ودولي روسيا تكشف كيف جرى اغتيال القيادات الإيرانية

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

عربي ودولي إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم



 
 






الأكثر مشاهدة

 