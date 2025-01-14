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المدعي العام جاك سميث: ترامب كان سيدان لو أنه لم يُنتخب رئيسا

ترامب وصف جاك سميث سابقا بالمختل
ترامب وصف جاك سميث سابقا بالمختل
الثلاثاء، 14-01-2025 10:53 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد تقرير للمدعي الأميركي الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأميركي صباح الثلاثاء، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا.اضافة اعلان


وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأميركية بأن "الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما".

وأضاف "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة"، بحسب فرانس برس.

 وقال المدعي العام الخاص، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه "دافع عن سيادة القانون"، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.

وقدم سميث إلى الكونغرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.

سكاي نيوز
 
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