المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" تبحر إلى المتوسّط لحماية قبرص

الوكيل الإخباري- أبحرت المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" من ميناء في جنوب إنجلترا متّجهة إلى شرق المتوسط لـ"تعزيز الدفاعات البريطانية في المنطقة"، في خضم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة مع إيران، وفق ما أعلنت البحرية الملكية.

اضافة اعلان