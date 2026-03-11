الأربعاء 2026-03-11 01:22 ص

المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" تبحر إلى المتوسّط لحماية قبرص

الأربعاء، 11-03-2026 12:20 ص

الوكيل الإخباري-   أبحرت المدمّرة البريطانية "إتش إم إس دراغون" من ميناء في جنوب إنجلترا متّجهة إلى شرق المتوسط لـ"تعزيز الدفاعات البريطانية في المنطقة"، في خضم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المستمرة مع إيران، وفق ما أعلنت البحرية الملكية.

يأتي إبحار المدمّرة من قاعدتها في بورتسموث في أعقاب انتقادات وجّهتها المعارضة في بريطانيا وكذلك الحكومة القبرصية لما اعتُبر تلكّؤا في رد الفعل على هجوم استهدف في الأول من آذار قاعدة أكروتيري البريطانية في جنوب قبرص.

 
 


