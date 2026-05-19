الثلاثاء 2026-05-19 12:34 م

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي فيروس إيبولا

الثلاثاء، 19-05-2026 11:53 ص
الوكيل الإخباري-  قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الثلاثاء إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.اضافة اعلان


وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية "سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة".

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية "من المقرر عقد اجتماع للجنة الطوارئ في وقت لاحق اليوم"، بعدما كان غيبريسوس أعلن الأحد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذير لديها.
 
 


