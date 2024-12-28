المرشح لمنصب المستشار الألماني يكشف موقفه من نشر جيش بلاده في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- قال المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن وجود الجيش الألماني في أوكرانيا، حال وقف إطلاق النار، يجب أن يتم بالتنسيق مع روسيا.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته عن ميرتس جريدة Die Zeit الألمانية، حيث تابع: "أود أن يكون التفويض بنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا مبنيا على التوافق مع روسيا وألا يتعارض معه".



في الوقت نفسه، يعتقد ميرتس أن الصراع في أوكرانيا لا يزال بعيدا عن الحل.



وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أفاد في نوفمبر الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بـ "فرقة حفظ السلام" التي تتألف من نحو 100 ألف فرد في أوكرانيا لاستعادة القدرة القتالية للبلاد، وهو ما يرى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أنه "احتلال فعلي لأوكرانيا".

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على هذه التقارير إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة جميع الأطراف.