المرشح لمنصب المستشار الألماني يكشف موقفه من نشر جيش بلاده في أوكرانيا

جاء ذلك وفقا لما نقلته عن ميرتس جريدة Die Zeit الألمانية، حيث تابع: "أود أن يكون التفويض بنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا مبنيا على التوافق مع روسيا وألا يتعارض معه".
في الوقت نفسه، يعتقد ميرتس أن الصراع في أوكرانيا لا يزال بعيدا عن الحل.
وكان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أفاد في نوفمبر الماضي بأن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بـ "فرقة حفظ السلام" التي تتألف من نحو 100 ألف فرد في أوكرانيا لاستعادة القدرة القتالية للبلاد، وهو ما يرى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أنه "احتلال فعلي لأوكرانيا".
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