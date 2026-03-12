المرشد الأعلى الإيراني الجديد يدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا

الوكيل الإخباري- دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى الاستفادة من جميع الإمكانات لإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، مؤكداً أهمية استخدام هذا الإجراء أداة ضغط استراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وشدّد خامنئي في أول بيان له على الثأر لدماء شهداء بلاده، بما في ذلك حادثة مدرسة ميناب.

وأضاف أن قواعد العدو في المنطقة تهدف إلى السيطرة على بلدانها، مؤكداً أن إيران ستواصل استهداف القواعد الأميركية.



وأكّد المرشد أهمية وحدة الأراضي الإيرانية وحضور الشعب في جميع الميادين لإفشال مخططات الأعداء، مشدداً على أن المساعي الرامية إلى تقسيم البلاد قد أُفشلت، مع التأكيد على الإيمان بالصداقة مع دول الجوار واستهداف القواعد العسكرية فقط.



وأكّد خامنئي أن محور المقاومة يشكل جزءاً لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية، مشدداً على دعم إيران الكامل لـ"مقاتلي جبهة المقاومة"، ووصفهم بأنهم "أفضل أصدقاء إيران".



وأضاف خامنئي في بيان أن كل شهيد من أبناء الشعب الإيراني سيكون له انتقام خاص، وأن إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم، مشيراً إلى أن ضربات القوات الإيرانية القوية أخرجت العدو من وهْم السيطرة على البلاد وتقسيمها، وسدت طريقه في مواجهة القدرات الإيرانية.