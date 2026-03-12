الخميس 2026-03-12 06:02 م

المرشد الأعلى الإيراني الجديد يدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا

ت
أرشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 04:59 م

الوكيل الإخباري-  دعا المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى الاستفادة من جميع الإمكانات لإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، مؤكداً أهمية استخدام هذا الإجراء أداة ضغط استراتيجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان


وشدّد خامنئي في أول بيان له على الثأر لدماء شهداء بلاده، بما في ذلك حادثة مدرسة ميناب.
وأضاف أن قواعد العدو في المنطقة تهدف إلى السيطرة على بلدانها، مؤكداً أن إيران ستواصل استهداف القواعد الأميركية.


وأكّد المرشد أهمية وحدة الأراضي الإيرانية وحضور الشعب في جميع الميادين لإفشال مخططات الأعداء، مشدداً على أن المساعي الرامية إلى تقسيم البلاد قد أُفشلت، مع التأكيد على الإيمان بالصداقة مع دول الجوار واستهداف القواعد العسكرية فقط.


وأكّد خامنئي أن محور المقاومة يشكل جزءاً لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية، مشدداً على دعم إيران الكامل لـ"مقاتلي جبهة المقاومة"، ووصفهم بأنهم "أفضل أصدقاء إيران".


وأضاف خامنئي في بيان أن كل شهيد من أبناء الشعب الإيراني سيكون له انتقام خاص، وأن إيران ستطالب بالتعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم، مشيراً إلى أن ضربات القوات الإيرانية القوية أخرجت العدو من وهْم السيطرة على البلاد وتقسيمها، وسدت طريقه في مواجهة القدرات الإيرانية.


وحذر المرشد من أن استمرار الوضع الحربي سيؤدي إلى تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة، مؤكداً أن الردّ الإيراني سيكون حاسماً في جميع الميادين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل الجيش الإسرائيلي: تحذير بالإخلاء لسكان منطقة الباشورة وسط بيروت

ت

عربي ودولي ترامب: منع إيران من امتلاك السلاح النووي أهم من أرباح النفط

ت

عربي ودولي المرشد الأعلى الإيراني الجديد يدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا

ت

أخبار محلية ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

ت

عربي ودولي أول بيان للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

ن

أسواق ومال الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام

وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

اجتماع آخر حول مشروع قانون الضمان .. وهذا أبرز ما جاء فيه

أخبار محلية اجتماع آخر حول مشروع قانون الضمان .. وهذا أبرز ما جاء فيه



 






الأكثر مشاهدة