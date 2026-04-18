السبت 2026-04-18 06:07 م

المرشد الإيراني: القوات البحرية مستعدة لإلحاق هزائم بالأعداء

السبت، 18-04-2026 04:08 م

الوكيل الإخباري - أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن القوات البحرية مستعدة لإلحاق هزائم جديدة بالأعداء.

وقال خامنئي بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، اليوم السبت، إن إيران ستعلن عن تدابير لتطوير قدرات الجيش بشكل مضاعف.

 

وفي اليوم العاشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مؤكدا أن هذا الممر المائي الاستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب بعد إغلاق هرمز مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا

الحصار الأميركي .. مروحيات أباتشي فوق هرمز وإرجاع 23 سفينة

عربي ودولي الحصار الأميركي .. مروحيات أباتشي فوق هرمز وإرجاع 23 سفينة

يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم"

أخبار محلية يوم طبي مجاني في مخيم إربد احتفاء بـ"يوم العلم"

رئيس فنلندا يصل إلى المملكة

أخبار محلية رئيس فنلندا يصل إلى المملكة

جمعية البنوك تشيد بتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة

أخبار محلية جمعية البنوك تشيد بتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة

الصفدي: ندعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها

أخبار محلية الصفدي: ندعم جهود الحكومة اللبنانية في فرض سيادتها الكاملة على أراضيها

75 برلمانيا بريطانيا يوقعون مذكرة تطالب بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال وحظر تصدير الأسلحة إليه

عربي ودولي 75 برلمانيا بريطانيا يوقعون مذكرة تطالب بفرض عقوبات شاملة على الاحتلال وحظر تصدير الأسلحة إليه

الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداء على الكتيبة الفرنسية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)



 
 






