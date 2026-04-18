المرشد الإيراني: القوات البحرية مستعدة لإلحاق هزائم بالأعداء
السبت، 18-04-2026
04:08 م
الوكيل الإخباري - أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن القوات البحرية مستعدة لإلحاق هزائم جديدة بالأعداء.
وقال خامنئي بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، اليوم السبت، إن إيران ستعلن عن تدابير لتطوير قدرات الجيش بشكل مضاعف.
وفي اليوم العاشر للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى وعودة الوضع إلى حالته السابقة، مؤكدا أن هذا الممر المائي الاستراتيجي سيبقى تحت الإدارة المباشرة للقوات المسلحة الإيرانية وخاضعا لرقابة مشددة.