الخميس 2026-05-28 06:27 م

المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى "إخضاع" إيران

الوكيل الإخباري-   قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الخميس، في رسالة مكتوبة بُثت على التلفزيون الرسمي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.اضافة اعلان


وأضاف خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ ما قبل توليه منصبه في آذار الماضي "إن خطة العدو العمياء، بعد الحرب المفروضة والضغوط الاقتصادية والحصار السياسي والإعلامي، هي إحداث انقسامات وتفكك لتعويض الهزائم العسكرية وإخضاع الأمة".

في رسالته التي تزامنت مع ذكرى تأسيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، دعا مجتبى خامنئي إلى الوحدة والتلاحم بين الإيرانيين.

وخلف مجتبى خامنئي البالغ 56 عاما والده المرشد الأعلى علي خامنئي الذي اغتيل في 28 شباط، في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أشعلت فتيل الحرب في المنطقة.

ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس بـ"الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار" من جانب الولايات المتحدة، بعد ضربات أميركية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن إيران "ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وانتقد في بيان "الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، ولا سيما الهجمات على الملاحة التجارية في الخليج الفارسي وفي أعالي البحار، فضلا عن الضربات الجوية التي نفذت في الأيام الأخيرة على جنوب إيران".

كما ندد بـ"خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أميركيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة"، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد فيها سلطنة عمان في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز.

وأعلن مسؤول أميركي، أن القوات الأميركية "قصفت محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة" ليل الأربعاء الخميس، مضيفا أنه تم أيضا إسقاط أربع مسيّرات هجوميّة "شكلت تهديدا حول مضيق هرمز".
 
 


