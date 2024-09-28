المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة

وقال خامنئي الذي نُقل إلى مكان آمن داخل إيران، في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، "سوف تقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ".
وأضاف "أن قوى المقاومة كلّها في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتسانده".
دعا خامنئي المسلمين إلى "الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله الشامخ بإمكاناتهم كلّها، وأن ينصروهم في مجابَهَتهم الكيانَ الغاصبَ والظالمَ والخبيث".
-
أخبار متعلقة
-
ثأرا لنصرالله .. مسؤول إيراني يلوح بإرسال قوات إلى لبنان خلال أيام
-
بعد اغتيال نصر الله.. الجيش الإسرائيلي يكشف هدفه القادم
-
حماس تنعى حسن نصر الله
-
الخارجية الإيرانية تنعى نصر الله
-
تنبأ باغتيال نصر الله.. فيديو يشهد تداولاً كبيراً
-
حزب الله ينعى حسن نصر الله
-
البرلمان الإيراني يدعو للرد بحزم على اعتداء الضاحية الجنوبية
-
إعصار "جون" يحدث دمارا واسعا في المكسيك