المرشد الإيراني: قوى المقاومة ستقرر مصير المنطقة

03:28 م

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الوكيل الإخباري- قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، إن "قوى المقاومة ستقرر مصير" منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله الأمين العام لحزب الله اللبناني. اضافة اعلان





وقال خامنئي الذي نُقل إلى مكان آمن داخل إيران، في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، "سوف تقرّر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ".



وأضاف "أن قوى المقاومة كلّها في المنطقة تقف إلى جانب حزب الله وتسانده".



دعا خامنئي المسلمين إلى "الوقوف إلى جانب شعب لبنان وحزب الله الشامخ بإمكاناتهم كلّها، وأن ينصروهم في مجابَهَتهم الكيانَ الغاصبَ والظالمَ والخبيث".