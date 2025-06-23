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المرشد الإيراني: لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
 
الإثنين، 23-06-2025 10:56 م
الوكيل الإخباري-   قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده لم تعتد على أحد، ولا تقبل أن يعتدي عليها أحد.اضافة اعلان


وأضاف "لن تخضع لاعتداء أيا كان وهذا منطق شعبنا".
 
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