المرشد الإيراني: لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد

10:56 م

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الوكيل الإخباري- قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده لم تعتد على أحد، ولا تقبل أن يعتدي عليها أحد. اضافة اعلان





وأضاف "لن تخضع لاعتداء أيا كان وهذا منطق شعبنا".