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المرصد السوري: الفصائل المسلحة على مشارف مدينة حماة

الفصائل المسلحة تحاول السيطرة على مدينة حماة بسوريا - أرشيف
الفصائل المسلحة تحاول السيطرة على مدينة حماة بسوريا - أرشيف
الثلاثاء، 03-12-2024 12:18 م
الوكيل الإخباري-كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة في سوريا اقتربت من مشارف مدينة حماة وباتت على بعد 7 كيلومترات من قلب المدينة.اضافة اعلان


وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هناك تقدما لهيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها في حماة رغم الغارات الجوية المكثفة التي تتعرض لها.

وأوضح أن المنطقة القريبة من مدينة حماة شهدت الاشتباكات الأعنف والقوة النارية الأكبر منذ 27 من الشهر الماضي.

وبين مدير المرصد أن الفصائل المسلحة تستخدم راجمات الصواريخ في عملياتها العسكرية ما يشير إلى وجودها على مشارف مدينة حماة.

وأردف أن الهيئة والفصائل المسلحة على بعد 7 كيلومترات من مدينة حماة وتركز الآن على جبل زين العابدين الذي يشرف على مدينة حماة وريف حماة الشمالي، وتستخدم المسيرات في هجماتها على نطاق واسع.

وأضاف عبد الرحمن أن الهدف من السيطرة على حماة إحباط محاولات قوات الجيش السوري لاستعادة السيطرة على حلب وأريافها الشرقية.

كما أكد أن هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة دخلوا للخط الثاني في مناطق ريف حماة الشمالي ولا تزال الاشتباكات مستمرة، حيث تريد الفصائل المسلحة السيطرة على مدينة حماة لكنها قد لا تتقدم إلى حمص.

سكاي نيوز
 
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