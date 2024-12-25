المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية

وتحدث المرصد عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة سبعة كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.
وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدتي السويسة والقصيبة، بين بلدات أخرى.
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