المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية

05:38 م

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الوكيل الإخباري- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية عند العديد من النقاط ما بعد المنطقة العازلة في الجولان المحتل. اضافة اعلان





وتحدث المرصد عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة سبعة كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.



وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدتي السويسة والقصيبة، بين بلدات أخرى.