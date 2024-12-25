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المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية

قوات الاحتلال في قطاع غزة - أرشيفية
قوات الاحتلال
الأربعاء، 25-12-2024 05:38 م
الوكيل الإخباري-   قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية عند العديد من النقاط ما بعد المنطقة العازلة في الجولان المحتل.اضافة اعلان


وتحدث المرصد عن أن القوات الإسرائيلية دخلت مسافة سبعة كيلومترات أخرى في الأراضي السورية.

وأضاف أن القوات وصلت إلى بلدتي السويسة والقصيبة، بين بلدات أخرى.
 
gnews

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