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"المرصد السوري": قوة إسرائيلية تتوغل في ريفي درعا والقنيطرة

القوات الاسرائلية في الأراضي السورية
القوات الاسرائلية في الأراضي السورية
 
الأحد، 09-03-2025 12:24 م
الوكيل الإخباري-   أفاد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، بأن مناطق في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، والريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، شهدت سلسلة توغلات إسرائيلية خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وأشار المرصد إلى أنه في قرية جملة بمنطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا "اقتحمت قوة إسرائيلية المنطقة للمرة الثانية خلال 24 ساعة، حيث يرجح أنها نفذت عمليات تفتيش عن أسلحة، كما توغلت قوات أخرى داخل قرية صيصون ودخلت السرية العسكرية السابقة هناك".

وأضاف أنه في الريف الأوسط للقنيطرة، توغلت قوة إسرائيلية في قرية رسم الحلبي، مستهدفة "السرية العسكرية السابقة" بعمليات تجريف قبل أن تغادر الموقع مباشرة.

وذكر المرصد أن هذه التحركات جاءت بعد اقتحام قوات إسرائيلية مدعومة بآليات وجنود يوم أمس قرية جملة في منطقة حوض اليرموك، ونفذت عملية مداهمة لعدد من المنازل وسط تحركات عسكرية مفاجئة في المنطقة.

وردا على ذلك، شهدت مساجد مدينة طفس بريف درعا "دعوات للتعبئة والاستنفار" مع تجمع للمقاتلين في المدينة استعدادا لأي تصعيد محتمل، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة جملة، وفق المرصد.

روسيا اليوم 
 
 
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