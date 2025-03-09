 
الأحد 2025-03-09 08:44 ص
 

"المرصد السوري" يكشف حصيلة المواجهات الدامية في منطقة الساحل

اللاذقية تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام.. أرشيفية
اللاذقية تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام.. أرشيفية
 
الأحد، 09-03-2025 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.اضافة اعلان


وقال المرصد السوري، إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص.

وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية.

وأكد المرصد سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.

ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلح من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.

وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال يوم السبت إنه "سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف كنيفاتي: "نؤكد التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين السوريين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ".

وتابع: "لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة".

وأكمل كنيفاتي: "ندعو المواطنين السوريين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة. الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار".

واندلعت الاشتباكات منذ يوم الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية وألقي باللوم فيها على أنصار وفلول الرئيس السابق بشار الأسد.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات بوزن تريليون طن .. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك ويهدد بكارثة كبرى

ل

أسواق ومال الفيدرالي الأمريكي يوضح حول تعديل أسعار الفائدة

الفنان المغربي سعد لمجرد

فن ومشاهير على خطى ترامب .. سعد لمجرد سيطلق عملة رقمية

اللاذقية تشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام.. أرشيفية

عربي ودولي "المرصد السوري" يكشف حصيلة المواجهات الدامية في منطقة الساحل

أرشيفية

أخبار محلية عاجل تمديد العمل في مركز حدود جابر للساعة 12 ليلًا من اليوم

ل

شؤون برلمانية لجان نيابية تناقش الأحد تقارير ديوان المحاسبة وشكاوى عمال حديد الأردن

ل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ "برنامج الوكيل" - فيديو

ا

الوفيات وفيات الأحد 9-3-2025



 
 



 

الأكثر مشاهدة