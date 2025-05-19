المرض ينخر عظام بايدن .. آخر تطورات حالته الصحية

وجاء في البيان أن تشخيص بايدن (82 عامًا) تأكد يوم الجمعة بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية، وأنه وأسرته يستكشفون الخيارات العلاجية مع الأطباء.
وأضاف مكتب بايدن: "في حين أن هذا يمثل شكلاً أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات، مما يسمح بالتعامل معه بفعالية".
وتعليقًا على هذا الخبر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "حزين" إزاء الأنباء عن تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا.
وجاء في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال": "ميلانيا وأنا حزينان لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحرّ وأفضل التمنيات لجيل والعائلة، ونتمنى لجو تعافيًا سريعًا وناجحًا".
وكان بايدن، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 2021 إلى 2025، قد أنهى فجأة مسعاه لإعادة انتخابه في يوليو/تموز الماضي، بعد أسابيع من أدائه المتعثر خلال مناظرة ضد المرشح الجمهوري آنذاك والرئيس الحالي ترامب، مما أثار الذعر بين زملائه الديمقراطيين.
وترشحت كامالا هاريس، نائبة بايدن في ذلك الوقت، للرئاسة عن الحزب الديمقراطي لكنها خسرت في نوفمبر/تشرين الثاني أمام ترامب.
واجتذبت صحة بايدن البدنية والذهنية تدقيقًا إعلاميًا مكثفًا حتى قبل المناظرة. وفي وقت انتخابه، كان بايدن أكبر شخص سنًا يفوز بالرئاسة.
وحطم ترامب (78 عامًا) هذا الرقم القياسي عندما هزم هاريس العام الماضي.
الجزيرة
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