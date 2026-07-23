الخميس 2026-07-23 10:46 م

المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنه منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام، أعادت توجيه مسار 12 سفينة تجارية، وعطّلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإير
ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 10:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنه منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام، أعادت توجيه مسار 12 سفينة تجارية، وعطّلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية أو مغادرتها.اضافة اعلان


وأشارت القيادة المركزية، أن بحارة يراقبون العمليات من داخل مركز معلومات القتال أثناء عبور السفن، في إطار فرض الحصار البحري على إيران.

وكانت القيادة، قالت إنّه حتى 22 تموز، جرى تغيير مسار 9 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة؛ لضمان الامتثال الكامل للحصار البحري.

وأعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنه منذ استئناف الحصار البحري على إيران قبل 9 أيام، أعادت توجيه مسار 12 سفينة تجارية، وعطّلت سفينة واحدة، لمنع السفن من دخول الموانئ أو المناطق الساحلية الإير

عربي ودولي المركزية الأميركية: إعادة توجيه 12 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران

ل

أخبار محلية جامعة الحسين تحتفل بتخريج الفوج الـ 27

الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

أخبار محلية الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

ل

عربي ودولي ‏هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب رفعت مستوى تأهب سلاح الجو والدفاعات الجوية والاستخبارات العسكرية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

ب

أخبار محلية افتتاح جناح السفارات بمشاركة 10 دول في مهرجان جرش بدورته الـ 40

تعبيرية

تكنولوجيا إنستغرام تطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

ل

عربي ودولي ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتدخل بحر عُمان



 
 






الأكثر مشاهدة

 