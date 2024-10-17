“المركزي الأوروبي” يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الوكيل الإخباري- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس لتستقر عند 3.25 بالمئة، مسرعا بذلك من وتيرة تيسير السياسات النقدية وسط انحسار التضخم وتدهور الاقتصاد، حسبما أظهرته اليوم الخميس بيانات رسمية.

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وجاء قرار المركزي أيضا بعد ساعات من كشف بيانات عن تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بأكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية لشهر أيلول.