“المركزي الأوروبي” يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

وجاء قرار المركزي أيضا بعد ساعات من كشف بيانات عن تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بأكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية لشهر أيلول.
وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) بأن نمو أسعار المستهلكين تباطأ إلى 1.7 بالمئة في أيلول مقارنة مع 2.2 بالمئة في الشهر السابق، وكانت التقديرات الأولية 1.8 بالمئة، وفق ما أوردت وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية.
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