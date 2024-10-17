 
الخميس 2024-10-17 10:27 م
 
 

“المركزي الأوروبي” يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
الخميس، 17-10-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-    خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس لتستقر عند 3.25 بالمئة، مسرعا بذلك من وتيرة تيسير السياسات النقدية وسط انحسار التضخم وتدهور الاقتصاد، حسبما أظهرته اليوم الخميس بيانات رسمية.

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وجاء قرار المركزي أيضا بعد ساعات من كشف بيانات عن تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو بأكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية لشهر أيلول.


وأفادت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) بأن نمو أسعار المستهلكين تباطأ إلى 1.7 بالمئة في أيلول مقارنة مع 2.2 بالمئة في الشهر السابق، وكانت التقديرات الأولية 1.8 بالمئة، وفق ما أوردت وكالة (بلومبرغ) الاقتصادية.

 
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