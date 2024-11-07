المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

11:11 م

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الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة. اضافة اعلان





ويأتي القرار نظراً للتطورات العالمية، ووفقاً لهدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.