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المركزي السعودي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس

علم السعودية
علم السعودية
الخميس، 07-11-2024 11:11 م
الوكيل الإخباري-    قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.اضافة اعلان


ويأتي القرار نظراً للتطورات العالمية، ووفقاً لهدف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي.
 
gnews

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