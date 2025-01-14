 
الثلاثاء 2025-01-14 01:41 م
 

“المركزي السوري ” يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري-   اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، القرار رقم (1099 / 1) المتضمن تأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 .

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واكد القرار ان ذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل هذه الأقساط.

 

 
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