“المركزي السوري ” يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر

الوكيل الإخباري- اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، القرار رقم (1099 / 1) المتضمن تأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 .

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