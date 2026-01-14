المساعدة في الطريق .. نجل الشاه المخلوع يصب الزيت على نار الشارع الإيراني

الأربعاء 2026-01-14 11:02 ص

الأربعاء، 14-01-2026 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   دعا رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع، المواطنين الإيرانيين إلى مواصلة النضال، مشيرًا إلى أن المساعدة من الولايات المتحدة "في الطريق".اضافة اعلان


وفي رسالة وجهها إلى الإيرانيين عبر منصة "إكس"، قال بهلوي: "أبناء وطني، لم يشهد العالم صوتكم وشجاعتكم فحسب، بل بدأ الآن بالاستجابة لهما. وبحلول الآن، ربما تكونون قد سمعتم رسالة رئيس الولايات المتحدة. المساعدة في الطريق".

وأكد بهلوي ضرورة "عدم السماح للنظام بخلق وهم عودة الحياة إلى طبيعتها"، مشددًا على أنه "بعد كل المجازر التي ارتُكبت، بات هناك بحر من الدم يفصل بين الشعب وهذا النظام".

ودعا إلى "توثيق أسماء جميع المتورطين في الجرائم"، مؤكّدًا أنهم "سيلاحقون قضائيًا وسيحاسبون على ما ارتكبوه".

ووجّه بهلوي رسالة خاصة إلى أفراد الجيش، مشددًا على أنهم "الجيش الوطني لإيران وليسوا جيش الجمهورية الإسلامية"، وأن واجبهم يتمثل في حماية أرواح أبناء وطنهم.

وختم بالقول إن الوقت لم يعد في صالحهم، داعيًا إياهم إلى الانضمام إلى الشعب في أقرب وقت ممكن.

