المساعدة قادمة .. سيناتور أمريكي يثني على المتظاهرين الإيرانيين

وكتب غراهام، في رسالته عبر منصة X: "عندما يقول الرئيس ترامب 'لنجعل إيران عظيمة مرة أخرى'، فهذا يعني أن المتظاهرين في إيران يجب أن ينتصروا على المرشد الأعلى. إلى كل من يضحي في إيران، بارك الله فيكم. المساعدة قادمة".
وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخيارات المحتملة لشن هجوم على إيران، وأنه يدرس بجدية الموافقة على الضربات.
وأشارت التقارير إلى أنه تم عرض على الرئيس الأمريكي خيارات، بما في ذلك شن ضربات على أهداف غير عسكرية في طهران.
كما صرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحيفة بأن بعض الخيارات تتضمن مهاجمة قوات الأمن المشاركة في مواجهة الاحتجاجات.
روسيا اليوم
