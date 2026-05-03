المستشار الألماني: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف الناتو

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
الأحد، 03-05-2026 10:09 م

الوكيل الإخباري-   قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي رغم اختلاف وجهات النظر، وقلل من شأن التوتر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان واشنطن خفض عدد قواتها في ألمانيا.

وأضاف ميرتس في مقابلة مع شبكة (إيه.آر.دي) الألمانية، ستُبث لاحقا الأحد "ما زلت على قناعة بأن الأميركيين هم أهم شريك لنا في حلف شمال الأطلسي".

 
 


