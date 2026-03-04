المستشار الألماني: لم تطلب الولايات المتحدة ولا إسرائيل مساهمة عسكرية من ألمانيا

وأضاف ميرتس، في تصريحات له مساء الثلاثاء، أنه يريد العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي برنامجها النووي إلى الأبد، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف عبر مسار يضمن عدم عودته مجددا كمصدر تهديد.
وبين أنه لم تطلب الولايات المتحدة ولا إسرائيل مساهمة عسكرية مباشرة من ألمانيا، مضيفا بأنه "أبلغ ترامب بأن مشاركة ألمانيا في أي صراعات عسكرية غير ممكنة إلا بموافقة البرلمان".
