المستشار الألماني يبدي رفضه التام لخطة ترامب لتهجير فلسطينيي غزة

06:56 م

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الوكيل الإخباري- أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه التام لمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه. اضافة اعلان





وقال شولتس: "أرفض تماماً ما طرحه الرئيس ترامب"، وذلك خلال فعالية انتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة لودفيغسبورغ، اليوم الجمعة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".



وأكد أنه "ليس من الصواب محاولة إرسال سكان غزة بالقوة إلى مصر والأردن".



وأضاف شولتس أنه يجب فعل كل شيء من أجل منع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والتعايش بين دولة فلسطين وإسرائيل.



