المستشار الألماني يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار

وجاءت الدعوة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.
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