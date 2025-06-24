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المستشار الألماني يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري- دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إيران وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

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وجاءت الدعوة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

 
gnews

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