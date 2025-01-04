المستشار النمساوي يعلن عزمه على الاستقالة من منصبه

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن نيهامر أن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات الائتلاف مع الديمقراطيين الاشتراكيين.
وقبل ذلك بيوم، قالت رئيسة حزب "النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي" بيتي مينل رايزينغر، إن القوة السياسية ستنسحب من المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم من ثلاثة أحزاب مع حزب "الشعب النمساوي" والحزب "الاشتراكي الديمقراطي النمساوي".
ودعا رئيس الجمهورية ألكسندر فان دير بيلين لاحقا إلى مواصلة العمل على تشكيل ائتلاف دون تأخير، وذكر أنهم سيحتاجون إلى تشكيل أغلبية برلمانية مع طرف ثالث بعد انسحاب حزب "النمسا الجديدة والمنتدى الليبرالي" من المفاوضات.
وفي وقت سابق، قال الرئيس إنه فوض تشكيل الحكومة إلى نيهامر، حيث لم يتفق حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل حكومة مع حزب العدالة والتنمية اليميني الذي فاز في الانتخابات.
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