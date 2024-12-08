المسلحون السوريون : حررنا 4 مدن خلال 24 ساعة

وبينت ان هذه المدن هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص.
وأضافت "الفصائل عملياتها مستمرة لتحرير كامل ريف دمشق".
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