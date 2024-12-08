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المسلحون السوريون : حررنا 4 مدن خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 08-12-2024 02:23 ص

الوكيل الإخباري-  قالت الفصائل السورية المسلحة إنها استطاعت "تحرير" 4 مدن خلال 24 ساعة.

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وبينت ان هذه المدن هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص.

وأضافت "الفصائل عملياتها مستمرة لتحرير كامل ريف دمشق".

 
gnews

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