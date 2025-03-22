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المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام

متظاهرون في تل أبيب خلال احتجاج مناهض للحكومة
متظاهرون في تل أبيب خلال احتجاج مناهض للحكومة
 
السبت، 22-03-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-   دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، السبت، إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).اضافة اعلان


وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب "إذا قررت حكومة السابع من تشرين الأول/أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون".

وأضاف "إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (...) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا".
 
 
gnews

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