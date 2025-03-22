المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام

وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب "إذا قررت حكومة السابع من تشرين الأول/أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون".
وأضاف "إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (...) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا".
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