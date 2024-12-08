المعارضة السورية: تحرير كامل مدينة حمص

ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان القائد العام لإدارة العمليات للمعارضة المسلحة أحمد الشرع -المكنى أبو محمد الجولاني- عن قرب السيطرة الكاملة على حمص، وأكد أن المعارضة تعيش اللحظات الأخيرة لتحرير المدينة.
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