 
الثلاثاء 2024-12-10 07:52 ص
 

المعارضة السورية تعرض مكافآت لقاء معلومات عن متورطين في جرائم حرب

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 05:53 ص

الوكيل الإخباري- أكد القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع أنه سيتم الإعلان عن قائمة بأسماء المتورطين في تعذيب الشعب.

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وأضاف: "سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها، ولن نتوانى عن محاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب."


وتابع: "سنقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في جرائم حرب. وقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب."

 
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