المعارضة السورية تعرض مكافآت لقاء معلومات عن متورطين في جرائم حرب

الوكيل الإخباري- أكد القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع أنه سيتم الإعلان عن قائمة بأسماء المتورطين في تعذيب الشعب.

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وأضاف: "سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها، ولن نتوانى عن محاسبة الضباط المتورطين في تعذيب الشعب."