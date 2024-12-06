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المعارضة السورية تعلن التقدم بريف حمص

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت المعارضة السورية المسلحة إن مقاتليها سيطروا على مدينتي الرستن وتلبيسة بريف حمص الشمالي.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، حثت المعارضة المسلحة الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوري في حمص على الانشقاق الجماعي والتوجه نحو حماة.

وقال المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية المسلحة حسن عبد الغني، عبر تطبيق تليغرام، إنه ستكون هناك في الأيام المقبلة "مفاجآت" ومحاور جديدة في ميدان المعركة، وأضاف أن "حمص تترقب قدوم قواتنا".
 
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