 
الجمعة 2024-11-29 11:30 ص
 

المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل

محيط مدينة سراقب بريف إدلب شهد معارك ضارية بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري
محيط مدينة سراقب بريف إدلب شهد معارك ضارية بين المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري
الجمعة، 29-11-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت المعارضة السورية المسلحة "تحرير" ريف حلب الغربي بالكامل بعد معارك ضارية مع قوات النظام السوري أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، وأدت إلى قطع الطريق الدولية المؤدية إلى دمشق.اضافة اعلان


وأطلقت المعارضة المسلحة فجر الأربعاء عملية عسكرية كبيرة سمتها "ردع العدوان"، وقالت إنها تأتي استباقا لهجوم متوقع من قوات النظام وحلفائها على معاقلها في ريفي حلب وإدلب شمال غربي سوريا.

وتشارك في العملية فصائل عدة بينها هيئة تحرير الشام وأخرى من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة.

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع السورية إن الجيش يتعاون مع روسيا و"قوات صديقة" لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

الجزيرة
 
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