المعارضة السورية ستبث أول بيان على التلفزيون الرسمي

من جانبه قال رئيس حكومة النظام السوري السابق :" مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.. أتمنى من جميع السوريين أن يفكروا بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم .. نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص للحفاظ على مقدرات البلد... نؤمن بأن سوريا لكل السوريين... مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب"
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