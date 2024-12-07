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المعارضة السورية: سيطرنا على سجن حمص المركزي

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-12-2024 11:42 م
الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، أن قواتها سيطرت على سجن حمص المركزي، وخرج منه مئات السجناء، بحسب المصدر ذاته.اضافة اعلان


وأضافت رويترز عن مصادر أنها رصدت انسحابا لقوات النظام السوري من المدينة.
 
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