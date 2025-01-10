المعارضة الفنزويلية تقول إن زعيمتها ماتشادو "اعتقلت" بعد مشاركتها في التظاهرة

وقبل دقائق من ذلك، أفاد فريق أمنها على موقع "إكس" بأن ماتشادو (57 عاما) "اعتُرضَت بعنف لدى مغادرتها التظاهرة" مؤكدا تعرض موكبها لإطلاق نار.
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