 
الجمعة 2025-01-10 02:42 ص
 

المعارضة الفنزويلية تقول إن زعيمتها ماتشادو "اعتقلت" بعد مشاركتها في التظاهرة

متظاهرون خلال احتجاج دعت إليه المعارضة عشية تنصيب الرئيس
متظاهرون خلال احتجاج دعت إليه المعارضة عشية تنصيب الرئيس
الجمعة، 10-01-2025 02:14 ص
الوكيل الإخباري-   اعتُقلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الخميس؛ بعد خروجها من مخبئها لقيادة تظاهرة في كراكاس مناهضة لتنصيب نيكولاس مادورو رئيسا لولاية ثالثة، بحسب ما قال أحد القريبين منها لوكالة فرانس برس.اضافة اعلان


وقبل دقائق من ذلك، أفاد فريق أمنها على موقع "إكس" بأن ماتشادو (57 عاما) "اعتُرضَت بعنف لدى مغادرتها التظاهرة" مؤكدا تعرض موكبها لإطلاق نار.
 
gnews

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