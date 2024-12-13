المعارضة تدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"

وأطل الشرع في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام مرتديا قميصا أبيض وسترة رمادية من دون أكمام.
وقال "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك"، مضيفا "ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد".
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