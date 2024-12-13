المعارضة تدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ"انتصار الثورة"

12:13 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713181 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا قائد عمليات المعارضة السورية أحمد الشرع، الذي يقود السلطة الجديدة في دمشق الجمعة السوريين للنزول إلى الشارع احتفالا بـ"انتصار الثورة"، قبل المضي في "بناء البلد". اضافة اعلان





وأطل الشرع في مقطع فيديو على تطبيق تلغرام مرتديا قميصا أبيض وسترة رمادية من دون أكمام.



وقال "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك"، مضيفا "ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد".



