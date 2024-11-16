المعارضة في أبخازيا تدعو لاستقالة الرئيس وتطبيع الوضع في البلاد

الوكيل الإخباري- تواصل المعارضة في أبخازيا تنظيم فعاليات الاحتجاج منذ عدة أيام، ودعت في بيان عبر قناتها في تيلغرام إلى استقالة الرئيس أصلان بجانيا واستقرار الوضع في الجمهورية.



وجاء في البيان: "مهمتنا هي تحقيق استقالة بجانيا وعودة الاستقرار إلى الوضع السياسي في البلاد".



وتستعد قوى المعارضة، لتنظيم اعتصام ودعوة السكان للتجمع مجددا قرب مبنى البرلمان.

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وشهدت جمهورية أبخازيا تظاهر الآلاف من المعارضين، مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا ومغادرته بـ"سلام" إلى خارج البلاد.

ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وكسر أنصار المعارضة السياج المحيط بمجمع المباني الحكومية ثم اقتحموا البرلمان والإدارة الرئاسية.





RT