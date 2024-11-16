 
السبت 2024-11-16 02:02 م
 

المعارضة في أبخازيا تدعو لاستقالة الرئيس وتطبيع الوضع في البلاد

ا
جانب من التظاهر
السبت، 16-11-2024 12:47 م

الوكيل الإخباري- تواصل المعارضة في أبخازيا تنظيم فعاليات الاحتجاج منذ عدة أيام، ودعت في بيان عبر قناتها في تيلغرام إلى استقالة الرئيس أصلان بجانيا واستقرار الوضع في الجمهورية.

وجاء في البيان: "مهمتنا هي تحقيق استقالة بجانيا وعودة الاستقرار إلى الوضع السياسي في البلاد".

وتستعد قوى المعارضة، لتنظيم اعتصام ودعوة السكان للتجمع مجددا قرب مبنى البرلمان.

اضافة اعلان

 

وشهدت جمهورية أبخازيا تظاهر الآلاف من المعارضين، مطالبين باستقالة الرئيس أصلان بجانيا ومغادرته بـ"سلام" إلى خارج البلاد.

 

ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وكسر أنصار المعارضة السياج المحيط بمجمع المباني الحكومية ثم اقتحموا البرلمان والإدارة الرئاسية.

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي موجة جفاف غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة هذا العام

الطفل البريطاني

منوعات بريطانيا.. قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة

شهداء بعد قصف الاحتلال

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب

ا

أخبار محلية من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

مخلفات هجوم صاروخي روسي

عربي ودولي سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا

ا

أخبار محلية الأردن يُشارك بمنتدى حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة



 


الأكثر مشاهدة