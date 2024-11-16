المعارضة في أبخازيا تدعو لاستقالة الرئيس وتطبيع الوضع في البلاد

وجاء في البيان: "مهمتنا هي تحقيق استقالة بجانيا وعودة الاستقرار إلى الوضع السياسي في البلاد".
وتستعد قوى المعارضة، لتنظيم اعتصام ودعوة السكان للتجمع مجددا قرب مبنى البرلمان.
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