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المغرب .. التحقيق في وفاة 21 شخصا في يوم واحد بسبب "الحرارة"

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 25-07-2024 03:31 م

 

 الوكيل الإخباري- فتحت مديرية الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، وسط المغرب، الخميس، تحقيقا في وفاة 21 شخصاً، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.


وقالت المديرية في بيان "على إثر تداول أخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قامت مصالح المديرية الجهوية.. بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحدث".


وأوضحت أن المستشفى الجهوي استقبل أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.


وأضافت أن "غالبية الوفيات كانت بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم".


وأشارت مديرية الصحة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المصالح الصحية عند الحاجة.


وكانت وسائل الإعلام قد تداولت الأربعاء، أخباراً بشأن وفاة أكثر من 20 شخصاً في مستشفى بني ملال في ظروف غامضة.

سكاي نيوز عربية


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