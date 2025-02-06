المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس

الوكيل الإخباري- انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس، التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس العربية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي منظمات إسلامية ودولية معنية بالتقييس.

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وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، عادل الصقر، خلال كلمته الإفتتاحية، أن التقييس يعتبر أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.



وأوضح الصقر، أن التقييس يضطلع بدور محور في الحكامة الجيدة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي.



وأشار الصقر في هذا الإطار، إلى أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الصناعة في الدول العربية.