المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، عادل الصقر، خلال كلمته الإفتتاحية، أن التقييس يعتبر أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح الصقر، أن التقييس يضطلع بدور محور في الحكامة الجيدة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي.
وأشار الصقر في هذا الإطار، إلى أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الصناعة في الدول العربية.
وأورد، أن المنظمة تسعى إلى إعداد وتطوير معايير عربية موحدة، تحت إشراف اللجنة العامة للتقييس العربية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وذلك بغية تلبية احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.
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