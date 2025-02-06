 
الخميس 2025-02-06 10:31 م
 

المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس

علم المغرب
علم المغرب
الخميس، 06-02-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري-    انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس، التي تعقدها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس العربية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي منظمات إسلامية ودولية معنية بالتقييس.

اضافة اعلان


وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو)، عادل الصقر، خلال كلمته الإفتتاحية، أن التقييس يعتبر أداة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، وتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.


وأوضح الصقر، أن التقييس يضطلع بدور محور في الحكامة الجيدة للذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ومجابهة التحديات البيئية، وذلك من خلال تحديد معايير موحدة تساهم في تحسين الأداء وحماية الخصوصية وتحقيق التوافق الدولي.


وأشار الصقر في هذا الإطار، إلى أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تكثيف أنشطتها في مختلف مجالات البنية التحتية، وذلك من خلال مشاريع الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024-2028، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء الصناعة في الدول العربية.


وأورد، أن المنظمة تسعى إلى إعداد وتطوير معايير عربية موحدة، تحت إشراف اللجنة العامة للتقييس العربية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية، وذلك بغية تلبية احتياجات الدول الأعضاء ومتطلباتها، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.

 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة المهندسين

أخبار محلية التزكية تحسم انتخابات ثلاثة فروع لنقابة المهندسين

تعبيرية

أخبار محلية سطو مسلح على صيدلية في إربد

دمشق

عربي ودولي صندوق النقد: مستعدون للعمل مع سوريا ولبنان

علم المغرب

عربي ودولي المغرب: انطلاق الاجتماع الـ 60 للجنة العربية العليا للتقييس

نتنياهو

فلسطين هيئة البث: وفد إسرائيلي إلى الدوحة السبت لاستكمال مفاوضات غزة

اغلاق شارع فرعي في جرش

أخبار محلية بلدية جرش الكبرى تغلق شارعًا فرعيًا بعد ظهور تصدعات

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 26 ليوم الوفاء والبيعة

عجلون

أخبار محلية محافظ عجلون: الجهات المعنية تتابع ميدانيا حالة الطرق



 




الأكثر مشاهدة