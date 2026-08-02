المغرب: مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى سبتة الإسبانية

11:18 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية المغربية، مصرع 10 أشخاص خلال محاولة عبور جماعية إلى مدينة سبتة الإسبانية، في وقت شهدت فيه الحدود الشمالية للمملكة واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية خلال السنوات الأخيرة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة إن نحو 40 ألف شخص حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، فيما سعى قرابة 1135 شخصًا إلى دخول مدينة مليلية، مشيرة إلى أن هذه التدفقات جاءت نتيجة نشاط شبكات تهريب المهاجرين وانتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دفعت أعدادًا كبيرة لمحاولة العبور.



وأضافت أن السلطات المغربية تعاملت مع محاولات العبور الجماعية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الهجرة غير النظامية، والحفاظ على سلامة الأشخاص والنظام العام.



وشهدت مدينة سبتة خلال الأيام الماضية موجة عبور واسعة، حاول خلالها آلاف الأشخاص الوصول إلى الجيب الإسباني برًا وبحرًا، فيما عاد معظم من تمكنوا من الدخول إلى الأراضي المغربية.



وأثارت موجة العبور أزمة بين المغرب وإسبانيا، وسط تحركات أمنية مكثفة على الحدود، فيما واصلت السلطات في البلدين التنسيق للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية.



وتعد هذه الموجة من أكبر محاولات العبور نحو سبتة خلال السنوات الأخيرة، ما أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الاهتمام الأوروبي.





