المغرب.. مصرع 3 من أسرة واحدة جراء السيول الجارفة‎

الوكيل الإخباري- لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة في المغرب حتفهم غرقًا جراء سيول جارفة اجتاحت إقليم فكيك شرقي البلاد.

اضافة اعلان



وذكر موقع القناة الثانية المغربية "دوزيم" الثلاثاء، أن الضحايا هم شقيقان وزوجة أحدهما، كانوا قادمين من مدينة الناظور ومتوجهين نحو منطقة "تالسينت"، وأثناء رحلتهم، حاصرتهم مياه أحد الوديان المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.



ووفق المصدر ذاته، باغتت سيول جارفة السيارة وسط الوادي، قبل أن يتم العثور عليهم جثثًا هامدة غير بعيد عن مكان السيارة.