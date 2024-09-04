المغرب.. مصرع 3 من أسرة واحدة جراء السيول الجارفة‎

وذكر موقع القناة الثانية المغربية "دوزيم" الثلاثاء، أن الضحايا هم شقيقان وزوجة أحدهما، كانوا قادمين من مدينة الناظور ومتوجهين نحو منطقة "تالسينت"، وأثناء رحلتهم، حاصرتهم مياه أحد الوديان المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.
ووفق المصدر ذاته، باغتت سيول جارفة السيارة وسط الوادي، قبل أن يتم العثور عليهم جثثًا هامدة غير بعيد عن مكان السيارة.
من جهتها، باشرت السلطات المحلية والفرق المختصة عمليات البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغ الحادثة.
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