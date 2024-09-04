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المغرب.. مصرع 3 من أسرة واحدة جراء السيول الجارفة‎

من المصدر
من المصدر
الأربعاء، 04-09-2024 10:34 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة في المغرب حتفهم غرقًا جراء سيول جارفة اجتاحت إقليم فكيك شرقي البلاد. 

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وذكر موقع القناة الثانية المغربية "دوزيم" الثلاثاء، أن الضحايا هم شقيقان وزوجة أحدهما، كانوا قادمين من مدينة الناظور ومتوجهين نحو منطقة "تالسينت"، وأثناء رحلتهم، حاصرتهم مياه أحد الوديان المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. 


ووفق المصدر ذاته، باغتت سيول جارفة السيارة وسط الوادي، قبل أن يتم العثور عليهم جثثًا هامدة غير بعيد عن مكان السيارة.

 

وبحسب المصدر نفسه، الذي نقل رواية مواطنين في المنطقة، فإن فرضية مغادرة الثلاثة للسيارة قبل أن تجرفهم مياه الوادي واردة، لأن السيارة ظلت في مكانها، كما أن هناك فرضية محاولة إنقاذ أحدهم انتهت بمصرعهم جميعًا.
من جهتها، باشرت السلطات المحلية والفرق المختصة عمليات البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغ الحادثة.

 
gnews

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