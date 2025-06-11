المغرب يدخل تحالف التدريب القتالي المتطور مع "كيوبيك ديفينس" الأمريكية

وجاء في بيان صفقات الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن "قيمة هذا العقد الإجمالية تقارب 400 مليون دولار، وتهم سلاح الجو الأمريكي، إلى جانب دول أستراليا، مصر، الكويت، المغرب، سلطنة عمان، بولندا، قطر، المملكة العربية السعودية، وسنغافورة".
وأضاف البيان "سيتم تنفيذ العقد في سان دييغو، كاليفورنيا، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 9 يونيو 2032".
وفي تفاصيل الصفقة المعلنة تم منح هذا العقد كمشتريات من مصدر وحيد (sole-source acquisition)، وسيتم تخصيص ثلاثة ملايين دولار من ميزانية المبيعات العسكرية الأجنبية للسنة المالية 2025 لفائدته.
ووفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الهدف من هذا النظام هو تسجيل بيانات المناورات القتالية في الوقت الفعلي، وإجراء تقييم شامل بعد كل مهمة تدريبية.
وذكر البيان أن هذا النظام يستخدم حاليا من قبل سلاح الجو الأمريكي وفي أكثر من 20 دولة حول العالم، وتم تسليم أكثر من 2,000 وحدة منه للطائرات الجوية، منها أكثر من 600 وحدة داخلية لطائرات "F‑35".
وفي حالة المغرب يتيح النظام لطائرات "إف-16" أن تتدرب بجانب نظيراتها من الجيل الخامس.
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