الأربعاء 2026-04-08 11:10 م

المغرب يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الأربعاء، 08-04-2026 06:37 م

الوكيل الإخباري-   رحبت المملكة المغربية بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكدت المملكة المغربية دعمها المفاوضات المزمع إجراؤها بتسهيل من باكستان.


وأعربت المغرب ، عن أملها في أن تفضي هذه المفاوضات إلى سلام دائم يعزز الاستقرار في المنطقة ويراعي المصالح العليا للبلدان العربية الشقيقة في الخليج.

 
 


