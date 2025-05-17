المغرب يعلن إعادة فتح سفارته في سوريا

وقال العاهل المغربي في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة إن الرباط "تجدد التأكيد على موقفها التاريخي الثابت ... المتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري الأبي لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية".
وأضاف: "تجسيدا لهذا الموقف إزاء أشقائنا في سوريا، ودعما لهذا المسار الواعد، فإن المملكة المغربية قررت إعادة فتح سفارتها بدمشق" التي تم إغلاقها سنة 2012.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه المساهمة في "فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية" بين البلدين.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق منذ تموز 2012 حين طلب المغرب من السفير السوري لديه آنذاك مغادرة المملكة باعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".
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