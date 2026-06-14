المغرب يفرض التعادل على البرازيل بعد بداية قوية في مونديال 2026

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل مبكراً بعدما فرض أفضليته على مجريات اللعب وضغط بقوة على دفاعات البرازيل، قبل أن يستغل عبد الصمد صيباري فرصة سانحة ويودع الكرة في الشباك، مانحاً "أسود الأطلس" التقدم وسط فرحة جماهيرية كبيرة.
وعكس الهدف المبكر جاهزية المنتخب المغربي وتركيزه العالي منذ صافرة البداية، في ظل الأداء المنظم الذي قدمه اللاعبون في مختلف خطوط الملعب، لا سيما في الوسط والهجوم.
ولم يتأخر رد المنتخب البرازيلي كثيراً، حيث تمكن فينيسيوس جونيور من إدراك التعادل بعد هجمة سريعة ومنظمة، استغل خلالها مهاراته وسرعته لاختراق الدفاع المغربي والتسجيل في الشباك.
وشهدت الدقائق التالية تنافساً قوياً بين المنتخبين، في مباراة أكدت قدرة المغرب على مجاراة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم.
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