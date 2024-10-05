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المغرب.. 100 مظاهرة تنديدا بعدوان إسرائيل على فلسطين ولبنان

مظاهرات في المغرب من أجل غزة ولبنان
مظاهرات في المغرب من أجل غزة ولبنان
السبت، 05-10-2024 09:43 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 100 مظاهرة بمناسبة الذكرى الأولى للإبادة الجماعية في غزة.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة، في بيان، أن” الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 100 مظاهرة داعمة لغزة والضفة الغربية ولبنان في إطار فعاليات جمعة طوفان الأقصى 52 “، تحت شعار: “وفاء للدماء النازفة في فلسطين ولبنان”، وذلك بـ58 مدينة مغربية.

وأشار البيان إلى أن ” المتظاهرين جددوا رفضهم للمجازر المرتكبة في حق المدنيين بفلسطين ولبنان، مستنكرين الصمت الدولي والتخاذل العربي الرسمي تجاه الآلاف من الشهداء والمهجرين”.

ورفع المشاركون، وفق البيان، “شعارات تندد بسياسة الاغتيالات الإسرائيلية في حق رموز المقاومة، وأخرى تطالب الدول العربية والإسلامية بقطع علاقاتها مع الكيان المحتل”.
 
gnews

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