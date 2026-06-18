المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا

وقالت الوزارة "في الوقت الحالي، لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، غدا في بورغنستوك لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق".
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