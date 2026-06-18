الخميس 2026-06-18 12:59 م

المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وإيران
 
الخميس، 18-06-2026 12:54 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الخميس، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

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وقالت الوزارة "في الوقت الحالي، لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، غدا في بورغنستوك لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق".

 
 


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