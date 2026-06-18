المفاوضات الأميركية الإيرانية تبدأ الجمعة في سويسرا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الخميس، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ الجمعة قرب لوسيرن في وسط البلاد بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب.

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