المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز، على الرغم من تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن، للصحفيين في بروكسل: "إننا أقل قلقاً بكثير بشأن أمن الإمدادات من قلقنا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة".